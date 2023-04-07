فيسبوك يشتعل بفيديو تعذيب كلب في سوهاج والأمن يضبط المصور

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يظهر فيه شاب يقترب من الثلاثينات من العُمر، وهو يُعذب كلبًا تعذيبًا وحشيًا، حيث أخذ يسكب عليه ماء النار ويصل أسلاك الكهرباء العارية إلى جسده ويكهربه، لنسمع صوت الكلب الضعيف المريض وهو يتألم مما يتعرض له.

وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة لمعرفة مُرتكبيها، تبين أن الواقعة تم تصويرها بمحافظة سوهاج، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث للتوصل إلى مُعذب الكلب الذي ظهر بمقطع الفيديو، وتبين أن الفيديو تم تصويره منذ عامين وقد أعاد نشره أحد الأشخاص.

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط مصور الفيديو الشاب "هشام. ا- ويقيم بمنطقة الشهيد عبدالمنعم رياض دائرة قسم شرطة أول سوهاج"، وبمواجهته أقر بتصوير الفيديو منذ عامين أنه لم يمس الكلب بسوء لكنه صور فقط ما كان يحدث له من مُعذبه الظاهر بمقطع الفيديو.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر فيه شاب يُعذب كلبًا بماء النار والكهرباء.

وأنه عقب التحقيق في الأمر تبين أن الواقعة تم تصويرها دائرة القسم، وأنه تم ضبط مصور الواقعة التي تمت منذ عامين، وذلك بأيدي الرائد عمر شلبي، معاون مباحث قسم أول سوهاج، وتولت النيابة العامة التحقيقات.