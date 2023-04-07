برلماني: يجب استغلال المقومات الطبيعية في مصر لتنشيط السياحة العلاجية

قال النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اجتماع رئيس هيئة الرعاية الصحية مع سفير دولة هولندا لدى مصر، بشأن تعزيز التعاون في السياحة العلاجية، خطوة هامة خاصة وأن هذا النوع من السياحة يحظى باقبال عالمي كبير.

استغلال المقومات الطبيعية

و طالب “ ادريس” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، بضرورة استغلال المقومات الطبيعية التي تملكها مصر لإنتعاش حركة السياحة العلاجية، لافتا إلي أن مختلف أرجاء الدولة بها العديد من أماكن الإستشفاء العلاجية كالبحيرات المالحة والعيون الكبريتية، ذلك بخلاف الشمس المستمرة طوال العام والتي تعد أحد مصادر العلاج.

و أستطرد النائب : علينا استغلال هذه الموارد الطبيعية بالشكل الأمثل، والترويج لها بشكل عالمي خاصة وأن مصر متفردة بهذه المزايا بخلاف العديد من الدول ونمتلك فرصة قوية في استقطاب الكثير من الجنسيات.

ولفت عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلي أن السياحة العلاجية هي نوع جديد من السياحة ويجب التركيز عليه، مثل عدد من الدول بدأت في ذلك وأبرزها رومانيا والأردن، منوها بأن السياحة الترفيهية باتت عالية المنافسة بين الدول وبالتالي يجب التركيز أيضا علي تعظيم إيرادات قطاع السياحة بشكل مستمر.

واستقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السفير هان ماوريتس شخابفلد، سفير مملكة هولندا لدى مصر، وكيم فان فيليت، مسئول الشئون السياسة بالسفارة، لبحث تعزيز التعاون.

ناقش الجانبان، خلال اللقاء، فرص التعاون في مجال الرعاية الصحية بين البلدين، والتي من شأنها تبادل ونقل الخبرات لاستمرارية تطوير وتحسين الخدمات، وبخاصة في مجالات الرعاية الصحية الأولية المتقدمة، وبرنامج إدارة الأمراض المزمنة، والتقنيات الطبية الحديثة لعلاج المرضى وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية.

وبحث الجانبان، فرص تعزيز التعاون في مجال السياحة العلاجية، وتوفير خدمات طبية عالية الجودة للوافدين من المملكة الهولندية للعلاج بمصر داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، علاوة على تبادل والاستفادة من الخبرات المتعلقة بالابتكار في الإدارة الصحية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتطبيقات الخدمة الذكية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية تعزيز العلاقات والخبرات الصحية بين البلدين، لافتًا إلى استراتيجية الهيئة تماشيًا مع رؤية الدولة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، وخاصة المزمنة منها، وتطوير نظم المعلومات الصحية، وتطبيق معايير عالمية في إدارة وتقديم الخدمة وضمان جودتها، لافتًا إلى أهمية دراسة نموذج الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص في هولندا كأحد النماذج الأوروبية الناجحة، للاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في الإدارة المُثلى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في النجاح.