أمانة المرأة بالشعب الجمهوري بالفيوم تكرم أمهات مثاليات

كرم حزب الشعب الجمهوري بالفيوم ، عدداً من الأمهات المثاليات بمحافظة الفيوم تحت إشراف مراد العمدة أمين الحزب بالمحافظة ، التي نظمتها أمانة المرأة برئاسة الدكتورة دينا الحادقة أمين المرأة بالحزب والأمناء المساعدين.

تم تكريم أربع أمهات مثاليات على مستوى المحافظة بالإضافة إلي عدد من الأمهات المكافحات والذي وقع عليهن الاختيار طبقاً لشروط ومعايير المسابقة والتى تم الإعلان عنها مسبقاً ،وهن الدكتورة سناء هارون مقررة المجلس القومي سابقا ،والسيدة ليلى طه قاسم مقررة المجلس القومي حاليا ، والدكتورة ماري رئيس قسم التحاليل الطبية ،والسيدة سيادة علي محمود معلمة تربية موسيقية وتم منحهن شهادات تقدير وهدايا عينية مقدمة من أمانة الحزب تقديراً لهن ،ودورهن المتميز في المجتمع.

كما تم تكريم عدد من الأمهات والسيدات المتميزات في المجتمع الفيومي اللاتي لهن قصص كفاح مع أبنائهن ودور إيجابي في المجتمع.

ويؤكد حزب الشعب الجمهوري على دعمه الدائم للمرأة الفيومية ولكل النماذج المشرفة والمتميزة في المجتمع الفيومي وإن هذا التكريم يأتي تقديراً من أمانة حزب الشعب الجمهوري بالفيوم للأمهات ودورهن في رعاية وتنشئة أجيال صالحة ومتميزة لمجتمعها ووطنها ودينها.