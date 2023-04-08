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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار يفقد 13 قرشا.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم السبت

شهدت أسعار العملات العربية ،استقرارا، فى بنوك مصر والأهلي البنك المركزي على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، بينما انخفض الدينار الكويتي بقيمة تتراوح ما بين 3 الي 13 قرش.

ويرصد موقع صدى البلد حركة بيع وشراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 8 أبريل 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر.


أسعار العملات العربية


الدينار الكويتي يسجل 100.57 جنيه

هبط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات السبت أعلى العملات العربية سعرا لنحو 99.59 جنيه للشراء و100.57 جنيه مقارنة 100.60 جنيه للبيع سعر إغلاق بداية الأسبوع الماضي بانخفاض 3 قروش.


استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع .


أسعار العملات العربية في بنك مصر


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات السبت في بنك مصر: بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات السبت أعلى العملات العربية سعرا 99.59 جنيه للشراء و100.57 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي 
واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات السبت فى بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات السبت فى بنك مصر نحو  8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع .

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أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات السبت فى البنك المركزي وفقا لآخر تحديث: تراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات السبت أعلى العملات العربية سعرا  مسجلا 100.51 جنيه للشراء و 100.86 جنيه للبيع مقارنة 100.99 جنيه للبيع مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي بانخفاض 13 قرشا.


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات السبت فى البنك المركزي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات السبت في البنك المركزي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

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