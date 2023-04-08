حبس طفلان قتلا وأصابا أخران بسبب فيديوهات مدرس على التيك توك ببورسعيد

في الوقت الذى تحارب محافظة بورسعيد سناتر الدروس الخصوصية وتحذر أولياء الامور من دفع أبنائهم لتلقى العلم داخل تلك السناتر لعدم وجود رقابة تعليمية على ما يقدمه المدرسين من محتوى مشددة على أن المدرسة هى أساس تلقي العلم وأنها العامل الرئيسي في بناء شخصية الطالب بشكل سوى، شهدت منطقة تعاونيات الزهور بمحافظة بورسعيد حادث مأسوي راح ضحيته شاب وأصيب أخر خلال أيام شهر رمضان المبارك .

حاول انقاذ طفل من الموت ففقد حياته

وبدأت القصة في شكلها العام مشاجرة عقب الإفطار بمنطقة تعاونيات الزهور بمنطقة سناتر الدروس الخصوصية والبلاي ستيشن راح ضحيتها شاب حاول الدفاع عن طفل أصيب فى ذات المشاجرة نقل لتلقى العلاج في إحدى مستشفيات الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد غير أنه وجد الشاب الذى حاول انقاذه من الموت يلحق به كجثة هامدة .

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد وجه بسرعة الوقوف على أسباب الواقعة وضبط الجناة وتفريغ كاميرات مسرح الجريمة .

سخر من زميله بسبب التيك توك .. فاستقدم اخرين لتأديبه

وكشفت التحريات الاولية أن مشاجرة وقعت بين الطفل المصاب ويدعى "أحمد س " وأخر يدعى معاذ استدعى على اثرها الاخير شخص أخر يدعى الدكش حاول البطش بالطفل الأول بسلاح أبيض تدخل على إثرها أحد المارين ويدعى يوسف محمد وأخرين لفض المشاجرة وإنقاذ الطفل الأول والذى تعرض لإصابة بالغة باليد نقل على اثرها المستشفى لتلقى العلاج .

كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل المشاجرة

وبينت التحريات ان المدعو الدكش لم يكتفى بإصابة الطفل " أحمد س " بل لحق بالشاب يوسف معاقبا اياه على تدخله لإنقاذ أحمد وطعنه طعنه نافذة بالقلب أودت بحياته خلال لحظات من وصوله المستشفى .

وبتفريغ الكاميرات و تدقيق التحريات ألقى ضباط البحث الجنائى بمحافظة بورسعيد القبض على 7 أطفال متهمين بينهم الدكش ومعاذ لمباشرة التحقيقات معهم موجهة للأول تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد .

محامى المجنى عليه يكشف السبب فى شرارة الجريمة

وجاءت مجريات التحقيقات فى القضية لتكشف عن جانى رئيسى وفق تصريحات محامى المجنى عليه والذى أكد أنه السبب الرئيسى وراء ارتكاب تلك الجريمة .

وبين محامى المجنى عليه يوسف محمد ان سبب المشاجرة ترجع من الاساس لقيام أحد الاشخاص يدعى بأنه مدرس دراسات اجتماعية باستغلال عدد من الاطفال ممن يدرسون لديه بأحد السناتر فى منطقة تعاونيات الزهور فى محافظة بورسعيد بما يخالف القانون فى تصوير مقاطع فيديو وبثها على " التيك توك " .

محامى المجنى عليه .. مدرس حول تلاميذه إلى مادة سخرية للعامة

وأضاف محامى المجنى عليه أن المدرس حول تلاميذه إلى مادة سخرية للعامة مستغلا حداثة سنهم مخالفا بذلك الأصول والآداب العامة معرضا حياة الأطفال للخطر بما يخالف قانون حماية الطفل .

وتحدث محامى ضحية بورسعيد أن الطفل الجانى ويدعى معاذ ضحية معلم أراد الشهرة من التيك توك استغله ليكون نموذجا للضحك نتج عنها مشاحنات تسببت في مقتل بريء.

وشدد محامى ضحية بورسعيد على أن المعلم هو شرارة الجريمة وهو من تسبب بعدم مسئوليته عن الحادث لافت الى ان كل المتهمين طلبه لدى ذلك المدرس ويترددوا عليه فى السنتر وإن كان فى الاوراق متهم رئيسي فهناك من هم السبب وراء ارتكاب هذا الحادث .

وكشف محامى ضحية بورسعيد ان المدرس لم يستغل السنتر لنشر العلم بل استغل طفل لنشر فيديوهات خارجه عن الاصول والاداب العامة نشب عنها مشاحنات أدت إلى إصابة طفل ومقتل اخر.

محامى المجنى عليه .. الأمن ليس مسؤل عن تلك الحوادث والاسرة لها دور كبير

وتحدث محامى ضحية بورسعيد على انه وجب على المعلم ان يكون قدوة للطلبة لأعداد جيل قادر على قيادة الدولة موضح ان الأمن ليس مسؤول منفرد بل الاسرة هى الاساس لانها المنوطة بمتابعة حال ابناءها

حبس الجانى و التجديد له 15 يوما و ايداع اخر دور رعاية

واوضح محامى ضحية بورسعيد ان المتهم معاذ صدر قرار النيابة العامة بإيداعه احدى دور الرعاية اما المتهم " الدكش " فوجهت له نيابة بورسعيد اتهام بالقتل مع سبق الاصرار والترصد وفرض السيطرة وحيازة سلاح واصدرت القرار بحبسه 4 ايام جددتها الى 15 يوما لحين الإحالة إلى محكمة جنايات الاحداث.

بلاغ رسمى من محامى المجنى عليه ضد مدرس التيك توك .. سبب الشرارة

وأكد محامى ضحية بورسعيد تقدمه ببلاغ رسمى للنيابة العامة ضد المدرس صاحب السنتر وكذا وشكوى رسمية الى مديرية التربية والتعليم لمعرفة المركز القانونى وان كان مقيد فى مدرسة من عدمه وكذا ان كان مرخص له بممارسة التدريس فى سنتر من عدمه باعتباره هو السبب الرئيسى فى الحادث خاصة وان جميع المتهمين ممن عرضوا امام النيابة العامة انحصرت اعمارهم من 13 الى 15 عام واغلبهم طلبه لديه.

رسالة محافظ بورسعيد للاسر محذر من السناتر عقب الحادث

كان وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رسالة الى أهالى المحافظة عقب انتشار ظاهرة مصرع العديد من الشباب خلال المشاجرات بالسلاح الأبيض بمختلف أحياء المحافظة فى الأيام الماضية.

جاءت رسالة محافظ بورسعيد لأهالى المحافظة عبر الصفحة الرسمية للتواصل فيس بوك مستندة على ماتم ملاحظته خلال الفترة الأخيرة من تكرار حوادث الاعتداء التي راح ضحيتها عدد من زهرة شباب بورسعيد .

وقال اللواء عادل الغضبان خلال رسالته علينا أن نحمي أبنائنا من تلك الحوادث التي لها عواقبها في الدنيا والآخرة، وذلك بتحصينهم بتعاليم وقيم الأديان السماوية، والتربية السليمة وهو الدور المنوط بالاسرة بالتزامن مع دور المدرسة الهام في بناء شخصية أبنائنا بدورها التربوي في المقام الأول قبل المهام التعليمية.

وشدد محافظ بورسعيد على أن الزج بالأبناء في مراكز الدروس الخصوصية التي تعتبر مؤسسات غير تربوية وغير شرعية وكذلك غير قانونية تتاجر بالعلم، وتسبب أضرار جسيمة تؤثر سلبا في شخصية الأبناء وتؤثر على أخلاقهم سلبيا، وتسير بهم على الطريق الخطأ.

وأكد محافظ بورسعيد خلال رسالته قائلا هذا ما لمسناه جميعا من تكرار الجرائم بمحيط مراكز الدروس الخصوصية.

وناشد محافظ بورسعيد أبناء المدينة الباسلة مساندة جهود الدولة المصرية في تعظيم دور المدرسة بالالتزام بحضور أبنائهم إلى المدارس للتربية والتعليم وعدم التعامل مع مراكز المتاجرة بالعلم وتحصين أبنائنا بالتربية الدينية والاجتماعية والنفسية والأسرية السليمة .