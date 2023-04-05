لمحات في تاريخ مدير أمن بورسعيد مدحت عبد الرحيم حتى وفاته اليوم

ارتبط اسم اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد و الذى وافته المنية اليوم في حادث على طريق الاسماعيلية السريع بالشارع البورسعيدى منذ ان عمل بها برتبة المقدم وتدرج في العديد من المناصب لما له من علاقات طيبة جمعتهم به خلال رحلة عمله .

كان اللواء مدحت عبد الرحيم أحد أهم ضباط مديرية أمن بورسعيد خلال الفترة الماضية، وكان متواجدًا دائمًا بالشارع، كما أنه كان يشارك في معظم الفاعليات والمناسبات نائبًا عن مدير الأمن السابق اللواء حسني عبد العزيز.

مدير أمن بورسعيد

وشغل اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، عددًا من المواقع الشرطية، أبرزها منصب مأمور قسم شرطة الشرق ومساعد مدير أمن بورسعيد ثم حكمدار لأمن بورسعيد حتى تمت ترقيته مدير أمن بورسعيد.

صدر قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في يوليو 2020 بتعينه مساعد لمدير أمن بورسعيد وفى يوليو 2021 صدر قرار الوزير بتعينه حمدار لمديرية أمن بورسعيد وفي يوليو 2022 أصدر قرارا بتعيين عبد الرحيم مديرا لأمن بورسعيد

مدير أمن بورسعيد

عرف الفقيد خلال فترة سنوات خدمته بنشاطه ونزاهته على مدار سنوات وكان كثير التواجد في الشارع لمتابعة الحالة الأمنية بنفسه وظهر في العديد من المناسبات العامة التي شهدتها محافظة بورسعيد.

اتشحت بورسعيد بالسواد حزنا على الفقيد فور وصول خبر وفاته حيث كان مكتبه مفتوح للجميع دون وساطة طول فترة خدمته بالمدينة الحرة منذ ان كان ضابط حتى تولى قيادة المنظومة الامنية بالمحافظة .

مدير أمن بورسعيد

هذا وقد حزن ضباط بورسعيد بمختلف مواقعهم على فقيدهم و الذى تعامل معهم بروح الأب و الاخ قبل ان يكون رئيسهم في العمل.

الجدير بالذكر ان المغفور له بأذن ربه فقيد الشرطة وفقيد بورسعيد وافته المنية اليوم في حادث على طريق بورسعيد الاسماعيلية نقل جثمانه عقبها الى مجمع الاسماعيلية الطبى والذى وصل اليه كافة القيادات الامنية بوزارة الداخلية بأقليم القناة ومحافظ بورسعيد ونائب محافظ الاسماعيلية لمتابعة اجراءات التصريح بدفن الجثمان و المرجح دفنه بسوهاج مسقط رأس الفقيد عقب صلاة الجنازة عليه في الاسماعيلية .

ونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، ببالغ الحزن والأسى وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، أحد رجال الشرطة المصرية المخلصيين، والذي وافته المنية اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه و أن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان

وأكد محافظ بورسعيد أن اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، كان أحد رجال الشرطة المخلصيين الذي ساهم في تحقيق الأمن والانضباط بمحافظة بورسعيد ، وكان دائم العمل والاجتهاد والاخلاص من أجل المحافظة ، ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل وتوفير المناخ المناسب للأجهزة التنفيذية والامنية بالمحافظة خلال أداء عملها

ودعا محافظ بورسعيد للواء مدحت عبد الرحيم أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مشيرا أننا فقدنا رجلا مخلصا محبا لوطنه وعمله، وكان رمزا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة، وإنا لله وإنا اليه راجعون