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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن ابنته المفقودة

بسمله جمال
بسمله جمال

أرسل القارئ جمال العطار يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنته المتغيبه.

وقال في استغاثته ابنتي بسمله جمال العطار من محافظة البحيرة، كوم زمران متغيبه من صباح يوم الاثنين 12/12/2022 وحتى الان لم تعد فالرجاء ممن يجدها سرعة الاتصال بهذه الأرقام 01006675793، 01098153556، 01009220292.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بين الناس البحيرة حل مشاكل المواطنين متغيبة يناشد مفقود القارئ

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