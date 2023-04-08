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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث إنقلاب توك توك بالغربية

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب توك توك بطريق "القرشية-شبشير" بنطاق مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، وتم نقلهم الي مستشفي طنطا الجامعي.

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تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث إنقلاب توك توك بطريق "القرشية-شبشير" إحدي الطرق والرابط بين مركزي السنطة وطنطا، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة الاخر بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، الي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارتي إسعاف ونقلهم الي مستشفي طنطا الجامعي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

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