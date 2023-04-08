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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد شاهين: نادين كانت بتنفجر من أقل حاجة في الهرشة السابعة

صدى البلد

قال الفنان محمد شاهين، إن مسلسل الهرشة السابعة تميز بالحوار الحقيقي وغير المفتعل لذا لاقى رد فعل إيجابي مع الجمهور، كما أظهر منه جانب آخر كممثل.

 

وأكد محمد شاهين في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على أن تحضيرات مسلسل الهرشة السابعة، كانت مختلفة، مشيرا إلى أن مشهد المصارحة مع أمينة خليل قبل قرار الانفصال كان من أصعب المشاهد. 

 

 

وأشار محمد شاهين إلى أن العديد من النساء تضامن مع شخصية آدم في مسلسل “الهرشة السابعة”، بسبب محاولته استيعاب مشاعر نادين في كثير من المشاهد لكنها أحيانا تفقد السيطرة موضحا:" نادين كانت بتنفجر من أقل حاجة".

 

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مسلسل الهرشة السابعة الحلقة الأخيرة.. آدم ونادين علاقة معلقة

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الهرشة السابعة الحلقة 13.. أمينة خليل وبداية جديدة بقص شعرها وسلمى تتقبل جوليا

 

الهرشة السابعة الحلقة الأخيرة 

 

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الهرشة السابعة العديد من التفاصيل الخاصة بعلاقة آدم ونادين وشريف وسلمى. استقرت علاقة سلمى وشريف بعد التصالح مع تواجد ابنته جوليا التي قدمها لأصدقائهما في حفل خاص.

 

حاول آدم الاستمرار في علاقته مع داليا ولكنها رفضته بعد تأكدها من حبه لنادين، التي استضافته في حلقة من البودكاست الخاص بها.  عرض آدم على نادين عودتهما سويا، ولكنها رفضت في البداية ثم قررت التفكير في الأمر.

 

مسلسل الهرشة السابعة 

 

مسلسل الهرشة السابعة من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، حنان سليمان،أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي.

الهرشة السابعة مسلسل الهرشة السابعة محمد شاهين الفنان محمد شاهين عايدة رياض

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