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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبت.. إليكم مواعيد الفروض الـ5 في سوهاج

صدى البلد

يبحث الكثير من المسلمين عن موعد أذان صلاة المغرب طوال أيام شهر رمضان المُبارك 2023م، في محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية؛ وذلك لإعداد وتجهيز وجبة الإفطار، بعد صيام دام لأكثر من 12 ساعة عن الطعام والشراب.

كما يبحث الكثير أيضًا عن موعد أذان صلاة الفجر بمحافظة سوهاج، بأول أيام شهر رمضان المُبارك؛ لمعرفة الوقت المُناسب للاستيقاظ من أجل إعداد وتناول وجبة السحور، حتى يستطيع الفرد أن يُمارس عمله خلال اليوم دون الشعور بإرهاق أو قلة راحة.

وينشر لكم موقع “صدى البلد” في سطوره التالية، مواقيت الفروض الخمس حسبما جاء عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

خلال 24 ساعة.. تحرير 118 محضرا تموينيا في سوهاج

كلب يعقر أم و5 أطفال في سوهاج

مواعيد الصلاة يوم 8 أبريل 2023م في سوهاج

  • الفجْر 4:10 ص
  • الشروق 5:36 ص
  • الظُّهْر 11:55 ص
  • العَصر 3:25 م
  • المَغرب 6:14 م
  • العِشاء 7:31 م
سوهاج اخبار محافظة سوهاج موعد صلاة المغرب موعد صلاة الفجر رمضان

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