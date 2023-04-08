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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح ذهبية قبل الزواج أو الارتباط يجب أخذها في الإعتبار|تفاصيل

نصائح ذهبية قبل الزواج
نصائح ذهبية قبل الزواج أو الارتباط يجب أن تأخذها في الإعتبار

الارتباط هو علاقة وثيقة بين الزوجين لذلك يجب معرفة العديد  من الأمور التي يجب أن تكون الفتاة أو الشاب المقبلين على الزواج أن يكونوا على دراية بها قبل الإقبال على حياتهما الجديدة والتي تؤمن لهما كلا من الطرفين حياة تنعم بالهدوء والسكينة وعلى الخطيبين السعي إلى معرفة الأمور التي يحبان أن تكون وتجري في حياتهما الزوجية؛ كالاتفاق، وأعراف ومعتقدات وتقاليد، إذ تحددها المواقف المندرجة تحت حقوق وواجبات الزواج.

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تقوم غالبية العلاقات الزوجية حول العالم في المجتمعات والثقافات المختلفة على العديد من الوظائف الاجتماعية والشخصية الأساسية التي تؤسس هيكل الأسرة، وتبني علاقة الشراكة بين الزوجين التي تعمل على تنظيمهما واستقرارهما، وإشباع حاجيات كل منهما، وتقسيم العمل بينهما، كما تؤهلهم للإنجاب ورعاية الأطفال وتنشئتهم اجتماعيًا، حيث أن الوقوع في بعض الأخطاء كفيل بتدمير العلاقة من البداية ، هناك مجموعة من النصائح التي يجب على الشريكين معرفتها والاتفاق عليها قبل الزواج،  لتكون العلاقه الزوجيه مبنيه على أسس ومبادئ مهمة،  وفقا لموقع Doctissimo…ومنها ما يأتي:


الحياة الزوجية مختلفة

تختلف الحياة الزوجية في تفاصيلها عن حياتك خلال الخطوبة أو حتى قبلها ،  لذلك كوني مستعدة لتحمل نوع جديد من المسئولية، وتحدثي مع زوجك بأن يشاركك فيها، فهي حياة زوجية مشتركية ستعيشونها سوياً.

تجنب محاولات تغيير الآخر

من الطبيعي أن يتسم الحبيب أو الحبيبة ببعض الصفات التي لا تناسبك تماما، لكن هذه مسألة طبيعية يجب تقبلها، إذ لا يوجد شخص تنطبق عليه كافة المواصفات التي تريدها.
أنت لا تعرفين شريك ١٠٠٪

دوماً كوني متقبلة لفكرة أنك لا تعلمين شريكك جيداً بنسبة ١٠٠٪، وأنك ستكتشفين أموراً جديدة ومختلفة عنه بعد الزواج ،فكوني مستعدة لتقبل ذلك.


الزواج لا ينقذ العلاقة أبداً!

ما يجب أن تعلميه قبل اتخاذ قرار الزواج، أنه ليس هو طوق النجاة الذي سيضمن بقاء علاقتك مع شريكك. فزيجات كثيرة كما تعلمين تنتهي سريعاً بعد أشهر من الزواج ،فما ينقذ علاقتك بحبيبك  أو شريك حياتك ويحافظ عليها فعلاً، هو مدى التفاهم والصدق والوضوح بينكما.


الحفاظ على المظهر

اهتمام كل طرف بأناقته مسألة يحرص عليها الطرفان في بداية العلاقة وكثيرا ما تقل مع الوقت ، ولا مانع من ظهورك بدون ماكياج أو بملابس رياضية عند مقابلة شريك الحياة المحتمل، لكن لا يجب أن يتحول لهذا لإهمال في المظهر.
 

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