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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن أسرة سيدة مسنة مقيمة في الشارع

عجوز مقيمة في الشارع
عجوز مقيمة في الشارع

أرسل القارئ طارق احمد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أسرة سيدة تقيم في الشارع.

وقال في استغاثته تقيم سيدة كبيرة في السن في الشارع باستمرار  في ميدان ابن سندر امام الحديقة مباشرة  برجاء من يتعرف عليها أو يستطيع توفير دار رعايه لها يتواصل معها في ميدان ابن يندر مصر الجديدة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

مصر الجديدة سيدة الشارع إمام ميدان ألسن

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