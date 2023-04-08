تكليف المهندس شريف حمودة بمنصب نائب رئيس حزب العدل

أعلن النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، تكليف المهندس شريف حمودة العضو المنتدب لمجموعه شركات GV، بمنصب نائب رئيس الحزب.

جاء ذلك خلال "حفل السحور السنوي" الذي أقامه حزب العدل بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الأحزاب والنواب والشخصيات العامة، في أحد فنادق القاهرة.

وشاهد الحضور فيديو يستعرض تاريخ حزب العدل من النشأة إلى التطور الحالي، ومواقف الحزب وأعضائه الوطنية بجانب الدولة المصرية في لحظات حساسة وحاسمة من تاريخ مصر.

كما تم تكريم عماد السيد أحمد، والمهندس حمدي سطوحي، رؤساء حزب العدل السابقين، والدكتور عمرو الشوبكي رئيس الهيئة الاستشارية لحزب العدل، في مشهد غير مألوف في الحياة الحزبية للحياة السياسية المصرية.