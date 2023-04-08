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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تكليف المهندس شريف حمودة بمنصب نائب رئيس حزب العدل

المهندس شريف حمودة
المهندس شريف حمودة

أعلن النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، تكليف المهندس شريف حمودة العضو المنتدب لمجموعه شركات GV، بمنصب نائب رئيس الحزب.

جاء ذلك خلال "حفل السحور السنوي" الذي أقامه حزب العدل بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الأحزاب والنواب والشخصيات العامة، في أحد فنادق القاهرة.

وشاهد الحضور فيديو يستعرض تاريخ حزب العدل من النشأة إلى التطور الحالي، ومواقف الحزب وأعضائه الوطنية بجانب الدولة المصرية في لحظات حساسة وحاسمة من تاريخ مصر.

كما تم تكريم  عماد السيد أحمد، والمهندس حمدي سطوحي، رؤساء حزب العدل السابقين، والدكتور عمرو الشوبكي رئيس الهيئة الاستشارية لحزب العدل، في مشهد غير مألوف في الحياة الحزبية للحياة السياسية المصرية.

العدل رئيس حزب العدل حزب العدل المهندس شريف حمودة عمرو الشوبكى

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