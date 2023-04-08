حادث مؤلم يضرب الهند .. شاب يعتدي على فتاة ويشوه جسدها

ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل اعتدى على فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات قبل أن يخنقها حتى الموت ويشوه جثتها للتخلص من رفاتها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، اعتقل كامليش راجبوت ، 21 عاما ، للاشتباه في ارتكابه جريمة اعتداء وقتل يوم الأحد بعد أن اكتشف ضباط الشرطة الذين يحققون في اختفاء الفتاة بقع دماء في منزل راجبوت في قرية لوبدا بالقرب من مدينة أودايبور.

المتهم

وعثر المحققون في وقت لاحق على أكياس بلاستيكية تحتوي على رفات الفتاة في قطعة أرض قاحلة معزولة ليست بعيدة عن مزرعة عائلة الضحية.

تم احتجاز راجبوت واعترف لاحقًا بخطف الفتاة من المزرعة ونقلها إلى منزل عائلته والاعتداء عليها ، ثم اعترف بأنه شوه جسدها للتخلص من رفاتها.

مظاهرات بالهند

فيما نزل حشود من المتظاهرين من قرية لوبدا والبلدات المحيطة بها إلى شوارع مدينة أودايبور هذا الأسبوع للمطالبة بإعدام راجبوت وتوفير حماية أكبر للنساء والفتيات.

كما طالبوا السلطات بمنح أسرة الفتاة ما يعادل 50 ألف جنيه إسترليني كتعويض عن خسارتهم.