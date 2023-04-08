صورة نادرة.. منتخب مصر فى حضور الخطيب والبلدوزر ومارادونا النيل

استعاد مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، ذكريات الشباب، ونشر البلدوزر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"



وظهر مجدى عبد الغني صورة نادرة له رفقة نجوم منتخب مصر ويظهر فى الصورة اللاعبون محمود الخطيب، ثابت البطل، ، ربيع ياسين، طاهر أبو زيد" وعلق "من أرشيف الذكريات مع منتخب مصر"



يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره فريق بيراميدز يوم الإثنين القادم، على ملعب إستاد القاهرة في نهائي كأس مصر.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريقين يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة والربع وسيتم إذاعتها عبر قنوات أون تايم سبورت المفتوحة .



أعلن اتحاد الكرة حضور 20 ألف مشجع فى مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولى، بواقع 10 آلاف مشجع لكل فريق.