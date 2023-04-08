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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي : 831.23 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفع حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي إلي 831.23 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 811.2 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 807 مليار جنيه في أكتوبر 2022.

وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي  فقد وصلت جملة الودائع الجارية بالعملة المحلية لنحو 908.4 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 884 مليار جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 855.804 مليار جنيه في أكتوبر من العام الماضي.

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وسجل سعر المعروض النقدي لنحو 1.74 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 1.7 تريليون جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 1.66 تريليون جنيه في أكتوبر 2022.

وارتفع معدل السيولة المحلية لنحو 7.2 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام، لتصبح 7.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022.

وصلت جملة أشباه النقود إلي 5.7 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 5.621 تريليون جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 5.52 تريليون جنيه في أكتوبر 2022.
 

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