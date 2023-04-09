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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقيب الرياضيين يفتتح دورة تدريبية حول تقنين الأحمال البدنية بكفر الشيخ.. صور

أ.د فتحي ندا نقيب
أ.د فتحي ندا نقيب الرياضيين

شهد الدكتور فتحي ندا، نقيب الرياضيين، افتتاح الدورة التخصصية «تقنين الأحمال البدنية» بالنقابة العامة للمهن الرياضية بالتعاون مع النقابة الفرعية بكفر الشيخ، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة ويتم استكمال الدورة بنادى كفرالشيخ الرياضى.

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جاء ذلك بحضور الدكتور جمال محمد علي، الأمين العام ورئيس الأكاديمية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، والدكتور علاء القاضي، مشرف عام الدورة وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية، والدكتور محمود مصطفى عيسىى، عضو مجلس الإدارة ومشرف الدورة، والكابتن أسامة سليمان، نقيب الرياضيين بكفرالشيخ.

 

ووجهت نقابة المهن الرياضية، الشكر والتقدير للدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ومجلس إدارة نادى كفرالشيخ الرياضى، برئاسة المحاسب عبدالحميد مصطفى رئيس نادى كفر الشيخ الرياضي، على حسن التعاون وإنجاح فعاليات الدورة التدريبية.

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