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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كفر الشيخ يواصل تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة بلقاس الودية.. صور

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ بقيادة مديره الفني الكابتن كرم جابر، اليوم، السبت، تدريباته الجماعية ، استعدادا للمباراة الودية القادمة أمام بلقاس يوم الأربعاء المقبل.

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وكان المدير الفني لكفر الشيخ، منح جميع اللاعبين راحة من التدريبات، أمس، الجمعة، بعد تلقي لاعبي الفريق تدريبات لياقة بدنية «جيم» الخميس الماضي، عقب مباراة الفريق مع المنصورة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويستثمر الجهاز الفني للفريق فترة توقف الدوري، في خوض عدد من المباريات الودية لإشراك جميع اللاعبين في المباريات، فضلاً عن الاطمئنان على المستوى البدني لجميع اللاعبين، استعداداً لمواجهة طنطا، عقب استئناف الدوري في 3 مايو المقبل.

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كفر الشيخ الفريق الأول كرة القدم طنطا المدير الفني نادي كفر الشيخ

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