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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. الاحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الكوم الطويل

صدى البلد

 

نظم مركز شباب الكوم الطويل بمحافظة كفر الشيخ، احتفالاً بيوم اليتيم بمشاركة 40 طفلاً و شارك الأطفال الألعاب الترفيهية الخفيفة و كرة القدم ولعبة الكراسي الموسيقية على موسيقى الأغنيات وتم توزيع الهدايا على الأطفال، الحفل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة معنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة و منها حماية حقوق الطفل وأن يعيش حياة أفضل ومن خلال برامج إدارة تنمية النشء تقدم العديد الفعاليات بمراكز الشباب منها الاحتفال بيوم اليتيم الذى يعود الاحتفال به للمرة الأولى في عام 2003، باقتراح من أحد المتطوعين بجميعة الأورمان الخيرية بتنظيم حملة قومية لرعاية اليتيم و تنظيم حفل سنوى يحتفل به أول جمعة من شهر أبريل .

أقيم احتفال يوم اليتيم بمركز شباب الكوم الطويل التابع لإدارة شباب بيلا، بإشراف مصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ لبني أبو القاسم مدير إدارة الطلائع ومحمد السماحي مدير إدارة شباب بيلا.

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