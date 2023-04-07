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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن قرية الكوم الطويل في كفر الشيخ غدا

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي محولات كهرباء قرية الكوم الطويل بمركز بيلا غدا السبت، اعتباراً من 7 صباحاً حتى 11 ظهراً من نفس اليوم، وذلك لإجراء صيانة على المُغذي.

 

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وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم، أن المنطقة المتأثرة بالانقطاع هي قرية الكوم الطويل وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

 وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، المواطنين والمخابز فى المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي في القرية المذكورة وتوابعها ، تدبير احتياجاتهم طوال فترة انقطاع التيار الكهربائي لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

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