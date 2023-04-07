عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 4 مساجد بتكلفة 10.7 مليون جنيه في كفر الشيخ.. صور

وكيل أوقاف كفر الشيخ
وكيل أوقاف كفر الشيخ

شهدت 4 قرى بمراكز كفر الشيخ وبيلا وقلين وسيدي سالم، افتتاح 4 مساجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة وترميم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

16 رمضان.. تعرف على موعد أذاني الفجر والمغرب في كفر الشيخ

خطيب الجمعة بكفر الشيخ: ذكر الله كثيرا يعيننا على تحقيق السكينة والطمأنينة

وافتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، مسجد بقلولة الكبير بقرية بقلولة بمركز كفر الشيخ، بحضور اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة، وعدد كبير من الشعبيين والتنفيذيين.

وأناب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الجمعة، لافتتاح مسجد محمد إبراهيم عصر بالربعمية التابع لمجلس قروي روس الفرخ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، بحضور علي أمين، نائب رئيس المدينة، وعمر أبو العطا، رئيس الوحدة المحلية لقرية روس الفرخ، والشيخ ياسر المتولي، مدير إدارة أوقاف بيلا، وبعض مفتشي إدارة الأوقاف والقيادات التنفيذية وأهالي القرية.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، جرى افتتاح مسجد محمد إبراهيم عصر بقرية الربعمية بمركز بيلا "إحلال وتجديد"، على مساحة 132 متراً، بتكلفة مليون و56 ألف جنيه، ومسجد الشمالي بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين، "صيانة وترميم"، على مساحة 480 متراً بتكلفة 720 ألف جنيه، ومسجد الكبير أبو غانم سيدي سالم، "إحلال وتجديد" على مساحة 320 متراً، بتكلفة مليونين و560 ألف جنيه، مسجد بقلولة الكبير بمركز كفر الشيخ، "إحلال وتجديد"، على مساحة 400 متر، بتكلفة 6 ملايين و400 ألف جنيه.

IMG-20230407-WA0033
IMG-20230407-WA0033
IMG-20230407-WA0032
IMG-20230407-WA0032
IMG-20230407-WA0031
IMG-20230407-WA0031
IMG-20230407-WA0030
IMG-20230407-WA0030
IMG-20230407-WA0029
IMG-20230407-WA0029
وزارة الأوقاف يوم الجمعة محافظ كفر الشيخ القيادات التنفيذية مجلس النواب كفر الشيخ جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد التراجع

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

بكاء وصراخ .. انهيار بنات شيرين الطحان في جنازتها | صور

سبب وفاة شيرين الطحان| قصة 100 يوم مع المرض وهذه آخر كلماتها

نعي مؤثر.. آخر ما كتبته شيرين الطحان قبل وعكتها الصحية ووفاتها

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

موضوعات متعلقة

خطيب الجمعة بكفر الشيخ: ذكر الله كثيرا يعيننا على تحقيق السكينة والطمأنينة

16 رمضان.. تعرف على موعد أذاني الفجر والمغرب في كفر الشيخ

ندوة توعوية عن مواجهة الأفكار المغلوطة في كفر الشيخ.. صور

إزالة 15 حالة تعدٍ على مساحة 1170 مترا في كفر الشيخ.. صور

حريق بمزرعة دواجن يلتهم 8 آلاف كتكوت في كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ: اختيار 180 مواطناً لأداء فريضة الحج

جامعة كفر الشيخ توجه قافلة طبية لقرية نصرة ضمن مبادرة «حياة كريمة»..صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد تمهيد ورصف الطرق وإنشاء محاور جديدة.. صور

ترشيحاتنا

كيف نستقبل ليلة القدر؟ الأوقاف تعلن موضوع خطبة رابع جمعة في رمضان

شيخ الأزهر: العادات والتقاليد صادرت بعض حقوق المرأة التي كفلها الإسلام

ردا على التصعيدات الأخيرة في الأقصى.. الصين وتركيا وإيران تندد بالهجمات الأخيرة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 15 مليون جنيه

مفاجأة جديدة بـ أسعار الدولار والذهب.. عيار 21 يسجل 2200| أخبار تهمك

لبحث اتفاق الهدنة.. وفد سعودي عماني يزور اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

لن تصدق عمرها.. شاهد أكبر قطة في العالم

الختام 28 فبراير.. أخر 5 مشاهد فى حياة شيرين الطحان.. فيديو وصور

علامات غير متوقعة تنذر بـ سرطان الرئة| احذر

فيديو

وعقوبات صارمة تنتظره.. بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي كأس مصر أمام الأهلي

سر ارتفاع درجة حرارة الكوكب.. بقع شمسية كبيرة تواجه الأرض

رحيل هادئ في أيام المغفرة.. وداعا الفنانة والإعلامية شيرين الطحان

درجات الحرارة تصل لـ 38.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ