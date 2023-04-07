افتتاح 4 مساجد بتكلفة 10.7 مليون جنيه في كفر الشيخ.. صور

شهدت 4 قرى بمراكز كفر الشيخ وبيلا وقلين وسيدي سالم، افتتاح 4 مساجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة وترميم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وافتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، مسجد بقلولة الكبير بقرية بقلولة بمركز كفر الشيخ، بحضور اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة، وعدد كبير من الشعبيين والتنفيذيين.

وأناب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الجمعة، لافتتاح مسجد محمد إبراهيم عصر بالربعمية التابع لمجلس قروي روس الفرخ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، بحضور علي أمين، نائب رئيس المدينة، وعمر أبو العطا، رئيس الوحدة المحلية لقرية روس الفرخ، والشيخ ياسر المتولي، مدير إدارة أوقاف بيلا، وبعض مفتشي إدارة الأوقاف والقيادات التنفيذية وأهالي القرية.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، جرى افتتاح مسجد محمد إبراهيم عصر بقرية الربعمية بمركز بيلا "إحلال وتجديد"، على مساحة 132 متراً، بتكلفة مليون و56 ألف جنيه، ومسجد الشمالي بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين، "صيانة وترميم"، على مساحة 480 متراً بتكلفة 720 ألف جنيه، ومسجد الكبير أبو غانم سيدي سالم، "إحلال وتجديد" على مساحة 320 متراً، بتكلفة مليونين و560 ألف جنيه، مسجد بقلولة الكبير بمركز كفر الشيخ، "إحلال وتجديد"، على مساحة 400 متر، بتكلفة 6 ملايين و400 ألف جنيه.

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