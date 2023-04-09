وفقا للقانون.. 4 حالات لانتهاء عضوية نقابة الفنانين التشكيليين

نص قانون نقابة الفنانين التشكيليين، على أن تنشأ في جمهورية مصر العربية نقابة تسمى نقابة الفنانين التشكيليين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها في المحافظات، طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة.

حالات انتهاء عضوية النقابة

ووفقا للقانون تنتهي عضوية النقابة في الحالات الآتية :

( أ ) انسحاب العضو.

(ب) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة في المادة (٥) من هذا القانون.

(جـ) إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء.

(د) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه هو أو ورثته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وتزول صفة العضوية في الحالات المبينة في البنود ( أ ) و(ب) و(جـ) بقرار من مجلس النقابة.

ويخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

كما يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي إذا ما أدوا أو ورثتهم المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية.