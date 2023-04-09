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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يكشف سبب عدم إقامة نهائي كأس مصر بحكام أجانب

اشرف صبحي
اشرف صبحي

علق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الأزمة المثارة حاليا بين نادي بيراميدز واتحاد الكرة المصري، بشأن استقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر.

وأضاف أشرف صبحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "لابد من وجود معايير مسبقة واضحة بشأن استقدام الحكام الأجانب، وبيريرا رئيس لجنة الحكام رأى أن ضيق الوقت يمنع استقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر".

وعن إعلان بيراميدز سحب استثماراته من مصر، قال: "نحن بلد كبير ولدينا استثمارات داخلية ضخمة ، ونرحب دائما بأى استثمار".

وأردف: "تقديم طلب لاستضافة كأس العالم للناشئين ليس من اهتماماتنا، والتفكير في استضافة المونديال سيكون بعد نسخة 2030 وبداية من أولمبياد 2036".

أشرف صبحي بيراميدز كأس مصر اتحاد الكرة المصري كأس العالم المونديال

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