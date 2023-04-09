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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مساعد مدرب الزمالك الجديد: أوسوريو بروفيسور.. ولا يحب الدفاع

صدى البلد

تحدث بومبيليو بايث المدرب المساعد السابق لـ خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الجديد، عن أهم ما يميز أسلوب لعب المدير الفني الكولومبي والذي تولى المهمة الفنية خلفا لجيسوالدو فيريرا والذي رحل عن الزمالك بسبب سوء النتائج.


عمل بومبيليو بايث مع خوان كارلوس أوسوريو في منتخب المكسيك وساو باولو البرازيلي وكذلك أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.


قال بومبيليو بايث في تصريحات صوتية لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البروفيسور خوان كارلوس أوسوريو لديه أفكار واضحة جدا حول عمله التدريبي وحول ما يشعر به وما يريد نقله إلى الآخرين، هو يحترم جميع الخصوم، ولكنه يدخل كل المباريات بنية الفوز، ويحب الضغط العالي، ولا يفضل لعب مباريات مغلقة دفاعيا بل يعتمد طرقا هجومية بحيث تكون الكرة بعيدة عن مرماه وقريبة دوما من مرمى الخصم".

وأضاف: "مفاهيمه واضحة جدا، هو يحترم فكرة تناقل الكرة كي يتحكم في إيقاع اللعب والاقتراب بأكبر عدد من اللاعبين إلى الثلث الأخير من الملعب، وأحيانا يصعد بدفاعه حتى منتصف الملعب ومن ثم يشدد كثيرا في عمله على الترابط كي يتمكن الفريق من الاختراق وخلق فرص للتسجيل هذا ما يحبه".
واختتم: "لا أقول إنه لا يعرف الدفاع، ولكنه يعتمد طريقة سريعة في اللعب بداية من الخط الخلفي، ومن ثم أسلوبه يعتمد على الهجوم وهو متأثر كثيرا بيوهان كرويف، ويقدم شيئا شبيها بما يقدمه بيب جواردويلا، فهو يعتمد على فرض أسلوبه بغض النظر عن طريقة لعب الخصم".

خوان كارلوس أوسوريو الزمالك فيريرا منتخب المكسيك

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