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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: موسم للنسيان بالنسبة للزمالك ومسيرة أوسوريو أفضل من هيرليتش

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

قال رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، إن مسيرة الكولومبي "خوان كارلوس أوسوريو" المدير الفني الجديد للزمالك، أفضل من الألماني هايكو هيرليتش، الذي لم يتمم تعاقده مع القلعة البيضاء رغم وصوله إلى مصر قبل مباراة الأبيض الماضية أمام المصـري والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي 3 – 2 .

وأضاف رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN" : “مسيرة خوان كارلوس أوسوريو جيدة مع الأندية التي تولى تدريبها في قارتي أمريكا الجنوبية و الشمالية، حيث حقق 8 ألقاب في مسيرته التدريبية، على عكس الألماني هايكو هيرليتش الذي كان بعيداً عن التدريب منذ عامين”.

وأضاف رضا عبد العال: "الموسم الحالي بالنسبة للزمالك أصبح للنسيان، ولا يمكن الحكم على خوسيه أوسوريو هذا الموسم، فالفريق فقد حظوظه في المنافسة على كل الألقاب ويعاني من توابع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للقلعة البيضاء".

رضا عبد العال أوسوريو هيرليتش المصري للزمالك فيريرا

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