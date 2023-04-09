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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال: العزيمة إنك تغير الطرق القديمة وتبدأها من جديد

عمر كمال
عمر كمال

شارك الفنان عمر كمال صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرعمر كمال، بإطلالة رياضية في صباح رمضان من الجيم يؤدي التمرينات البدنية، وعلق علي الصورة قائلا: "العزيمة انك تغير الطرق القديمة وتبدتيها من جديد".

عمر كمال

وقال عمر كمال، إنه لا يحب الظهور في البرامج التي تثير الخلافات بين الزملاء في المهنة.

وكتب من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “لأي برنامج حواري بيطلبني في رمضان  دي حاجة تشرفني وغالبابكون بحترم جدا المقدم بتاع البرنامج وفوق راسي.. لكن الحقيقة اني معنديش حاجة جديدة اتكلم فيها يبقى مش لازماظهر ف برنامج اخبط ف فلان غصب عنى عشان أعمل تريند”.

وتابع قائلاً: “أو حد يجيبلي صورة فلانة ويخرجني برة شعوري ونجيب سيرة الناس وبنات الناس.. مش لازم اكونموجود فى رمضان بأي حاجة وخلاص”.

 

وأضاف: “لو مليش وجود يبقى مش لازم اكون  موجود … فيه 11 شهر ف السنة ممكن اكون موجود فيهم بأي شكل انا عاوزه .. لكن البرامج اللى من النوعية ديه بطلع منها خسران مش كسبان من كامل احترام لكل البرامج ديه والقائمينعليها”.

 

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