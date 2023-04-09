حنان مطاوع مع أحمد السعدني بكواليس سره الباتع: بالتوفيق يا سلطان حامد

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعتها عدة صور جديدة لها من كواليس مسلسل سره الباتع عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت حنان مطاوع في الصور برفقة أحمد السعدني، وعلقت: "أحمد السعدني أخويا وصديقي اللي سعدت بالعمل معاه سواء أمام الكاميرا لأنه فنان متمكن وحساس أو في الكواليس لأخلاقه العالية وروحه المرحة.. بالتوفيق يا سلطان حامد".

حنان مطاوع و احمد السعدني

مسلسل سره الباتع

ورصد المسلسل مشاهد حقيقية من جمعة 28 يناير عام 2011، والانفلات الأمني، وعملية سرقة المتحف المصري في ميدان التحرير.





ويظهر المخرج خالد يوسف، بشخصيته الحقيقية إبان أحداث 25 يناير، ويرسل رسالة استغاثة عبر قناة العربية، لإنقاذالمتحف المصري من النهب، وبالفعل يتحرك شباب 25 يناير، ويطوقون المتحف ثم تصل مدرعات الجيش المصري للتأمين،فيتحد الشباب مع الجيش ويقومون بالتأمين، ويتم القبض على أحد السارقين.

أحمد السعدنى

وتنتقل أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 8، إلى حقبة الحملة الفرنسية، حيث يتم تحديد موعد محاكمة حامد (أحمد السعدني) ويتم تكليف البروفيسور كليمان (حسين فهمي) بالدفاع عنه، ليكون شكل المحاكمة عادل أمام الناس.