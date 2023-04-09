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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الطاقة الذرية الإيرانية يعلن فشل أمريكا في القضاء على التكنولوجيا النووية

منظمة الطاقة الذرية
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

أكد رئيس منظمة الطاقة الإيرانية، قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم متى شاءت وبأي نسبة.

وقال مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في حوار مع التلفزيون الإيراني أمس السبت، إن الولايات المتحدة كانت تسعى لإيقاف التكنولوجيا النووية الإيرانية والقضاء عليها بالكامل، لكنها فشلت في تحقيق مآربها.


وتابع: "الآن وبعد أشهر من المفاوضات من أجل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي، وإقناعهم بالوفاء بالتزاماتهم، ما زال الأمريكيون يرفضون ذلك لأسباب مختلفة.. وقد ثبت للعالم عملياً أن كل ما يقدمونه من حجج هي مجرد أعذار، وهدفهم الأساس هو منع تقدم إيران".

وأضاف إسلامي أن "واشنطن حاولت إلغاء أجهزة الطرد المركزي الإيرانية وتفكيك مفاعل الماء الثقيل، كما هاجمت هذه القدرات التي نمتلكها عدة مرات، إلا أنها فشلت في كل مرة وأصبحت ردود الفعل التي أظهرناها أقوى".

وأوضح أن إيران كانت تمتلك قدرة تخصيب من عشرة إلى 12 ألف "سو" قبل عام ونصف ولكنها تمتلك الآن أكثر من 32 ألف "سو"، والكثير من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، لافتاً إلى أن ما يهم هو "أننا وضعنا قدرة التصميم والتصنيع والإنتاج واسع النطاق بأقصى طاقتها في السنة ونصف السنة الأخيرة، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ".

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