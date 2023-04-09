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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر جلال: الشركة المتحدة قدمت أعمالا متنوعة وممتعة

ياسر جلال ومي عمر
ياسر جلال ومي عمر

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” مجموعة من أهم الأخبار الفنية للأعمال الرمضانية، وكان أهمها أن الفنان ياسر جلال تحدث عبرالسوشيال ميديا عن فخره بالمناظر الجميلة في أنحاء مصر من مشاهدته خلال تصوير مشاهد من مسلسل “علاقة مشروعة”.

وقال ياسر جلال: “فريق العمل صور بعض مشاهد العمل في محافظة أسوان، وكنت منبهرا جدا لأن هذه كانت المرة الأولى التي أزور فيها أسوان وأرى بلدنا جميلة ومليئة بالأماكن الرائعة”.

وأضاف: “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت هذا العام أعمالا متنوعة ومشوقة وممتعة، وأشكرهم على هذا المجهود لأنه شيء مشرف، ونرى الأعمال الدينية تعود مرة أخرى، مثل رسالة الإمام”.

سوشيال ميديا الشركة المتحدة محافظة أسوان ياسر جلال علاقة مشروعة

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