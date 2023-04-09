دبلوماسي سابق: لن نسمح بتعكير صفو العلاقات المصرية السودانية بأي هفوات|فيديو

قال السفير أحمد حجاج، الأمين المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إن العلاقات المصرية السودانية تعود لعصور سحيقة، وهي علاقات قوية ويمكن تنميتها، ولا يجب السماح لأي هفوات من هنا أو هناك أن تعكر صفو هذه العلاقات.

وأضاف "حجاج" خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن العلاقات التجارية والاقتصادية والتشاور والتنسيق في المحافل الدولية بين مصر والسودان مستمرة، ويجب ألا نسمح لأي هفوات أن تؤثر على هذه العلاقات.

وأكد الأمين المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أن السودان لها دور محوري في التعاون العربي الأفريقي، لافتًا إلى أن السودان من أكبر الدول الأفريقية وتستطيع أن تكون حلقة وصل بين العالم العربي والأفريقي.

