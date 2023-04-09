مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكى

تعرض اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل “تحت الوصاية” الذى تقوم ببطولته الفنانة منى زكى حيث بدأ عرضه فى النصف الثانى من رمضان.

ويعرض مسلسل “تحت الوصاية” على قناة dmc الساعة 7:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء، كما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 عصراً، بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل “تحت الوصاية”

قصة المسلسل مأخوذة من الواقع، وتدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية، حول شخصية امرأة تدعى حنان (منى زكي)، وهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، ترعاهم بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

وتقدّم منى زكي شخصية حنان، وهي ربة منزل وأم لطفلين في منتصف الثلاثينات من عمرها، لا تثق بنفسها ولا بقدرتها على تغيير واقعها، لذا تكتفي برعاية بيتها وطفليها في مسلسل "تحت الوصاية".

وبعد وفاة زوجها، تجد نفسها وحيدة في مواجهة مجتمع يظلمها، فتمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعاً لتتحول من امرأة مستسلمة مغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع وتحقيق المستحيل.

وتقرّر امتهان الصيد وتخوض مغامرة في عالم البحر وتتغلب على التحديات التي واجهتها، سعياً وراء حقها في الحفاظ على حقوق طفليها والإنفاق عليهم.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

ويضم العمل إلى جانب النجمة منى زكي، كلا من دياب، ورشدي الشامي، ونهى عابدين، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وثراء جبيل، وعلي الطيب، إخراج أحمد شاكر خضير، كتابة شيرين وخالد دياب.

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية