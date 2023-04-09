بعد تصريحاته النارية.. رد فعل تامر حسنى على كلام أيمن بهجت قمر

نشر الفنان تامر حسنى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يوجه فيه رسالة إلى الشاعر أيمن بهجت قمر بعد اعتذاره أمس، السبت، له على الهواء ببرنامج “أنا والقناع” مع الإعلامية منى عبد الوهاب.

وقال تامر حسنى: "يا حبيبي يا أيمن ولا يهمك، أنت رجل محترم وأتشرف بصداقتك، وكفاية ذوقك وشجاعتك الأدبية، اللي تعلم أي حد إن الاعتذار حاجة مش عيب بالعكس دي من صفات الكبار، وأنت كبير بفنك وشخصك، يالا عايزين نكمل نجاح مع بعض تاني وعاشر.. وتحياتي للإعلامية المحترمة منى عبد الوهاب وقناة الحياة".

تامر حسنى

أيمن بهجت قمر

صرح المؤلف والمنتج أيمن بهجت قمر بأن النجم محمد حماقي أحق بنجم الجيل من تامر حسني فى فترة معينة، قائلا: "كنت متغاظ من تامر ساعتها".

وكشف "قمر"، خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع" المذاع على فضائية "الحياة" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، أنه كان غاضبا من تامر حسني فى طريقه تسويقه لنفسه، إلى أن تعرف شخصيا بتامر حسني وقامت بينهما علاقة صداقة قوية، فصار "تامر" صديقا مقربا له.

الخلاف الفنى بين أيمن بهجت قمر الفني وحماقي

وأكد أنه لم يخسر حماقي بسبب أغنية "الكدابين" لشيرين عبد الوهاب، فعلى المستوي الإنساني فإنه على معرفه بـ "حماقي" من سنة 1995 فهو عشرة عمر طويلة ويستحيل أن يختلف معه، وهو قريب منه منذ صغره منذ أن بدأ مشواره الغنائي وحقق حلمه، ولكن على المستوي العملى يمكن أن يحدث بينهم خلاف ولكن يستحيل أن يختلفا إنسانيا.

وأوضح أيمن بهجت قمر أنه على وفاق وتصالح فى العمل مع "حماقي" منذ سنتين، لافتا إلى أنه أنتج لحماقي أغنيتين سوف يتم عرضهما هذه السنة.