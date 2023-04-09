فضائح النجوم بعد الطلاق.. علا غانم: طليقى ابتزنى بصور وفيديوهات.. رانيا يوسف: مختار مبيصرفش على بناته والمنتج يكذبها.. ياسمين رئيس: تصريح هادى بأن عادى مراتى تتباس اتضايقت منه

شهدت الأيام الماضية خروج عدد من النجوم عن صمتهم ليكشفوا كثيرا من التفاصيل بعد الطلاق، وذلك خلال استضافتهم فى برامج رمضان.

وقد شهدت تصريحاتهم كثيرا من الفضائح بعد الطلاق، ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه التصريحات.

علا غانم

كشفت الفنانة علا غانم عن حقيقة ابتزاز طليقها لها بنشر صورها الخاصة وبعض مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من التخويف لها بسبب نيتها رفع قضية طلاق ضده.

وقالت علا غانم، إنه بالفعل تم ابتزازها منذ وصولها إلى القاهرة، وعند معرفة طليقها بنيتها رفع قضية طلاق ضده، وهذا كان منذ 6 أشهر.

وأكدت علا غانم أنّها سيدة قوية جدا، مشيرةً إلى أنها لا تحب الإعلان عن تفاصيل حياتها الخاصة، لذلك، عندما سألتها الإعلامية لميس الحديدي عن زوجها السابق في فترة زواجهما قالت إنها تحبه وإنها تخاف عليه، معترفة بأنه كانت تكذب، وأنها كانت تريد أن يطلقها، رغم التصريحات الطيبة التي أطلقتها في صالحه، مع "الحديدي" مقدمة برنامج "كلمة أخيرة".

وأضافت "غانم"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار"، وقناة "المحور": "أنا موجودة في مصر منذ شهر أكتوبر الماضي، لم يشعر أحد بوجودي، كنت أتحدث عن أعمالي فقط وكنت منشغلة بالتحضيرات والبروفات، وكنت أعزم زملائي، لكن محدش فيهم عرف أنا بمر بإيه".

وأوضحت علا غانم، أنّ طليقها مصري صميم من منطقة السيدة زينب، نافية التصريح المنسوب إليها عند الزواج منه أنها تزوجت من أمريكي.

وأضافت "غانم": "طليقي لديه أبناء مصريون وأبناء أمريكيون بديانات مختلفة لأنه تزوج من 3 سيدات ذوات ديانات مختلفة".

وتابعت: "لم أكن مضطرة إلى الزواج منه، لكنني كنت أراه يحبني ويحرص عليّ، عاملني بشكل جيد في الأشهر الأولى، ثم تغير كل شيء بعد ذلك، وعندما امتدحته مع لميس الحديدي كنت أكذب، فقد كنت أتحدث عن الأشهر الأولى فقط، فقد أردت أن يطلقني في هدوء، أنا جريئة ولكني لم أرغب في البوح بالحقائق، لكن ما كان يحدث شيء يكسف ويعر، مفيش أي حاجة لطيفة في الموضوع ده".

محمد مختار ورانيا يوسف

بينما أثار المنتج محمد مختار، طليق الفنانة رانيا يوسف، الجدل على السوشيال ميديا؛ بعد الرد على اتهامات طليقته، الفنانة رانيا يوسف، بأنه لا ينفق على بناته.

وقال المنتج محمد مختار، طليق الفنانة رانيا يوسف، في تصريحات تليفزيونية: “أنا على مدى 5 سنين ما ردتش على رانيا يوسف، ولكن الموضوع زاد، وأنا اديتها كل حاجة، أعمل إيه تاني؟ ومعايا مستندات فيها ختمي وبصمتي.. وحزين إني طالع أقول كده”.

وسبق أن هاجمت الفنانة رانيا يوسف، طليقها المنتج محمد مختار، مشيرة إلى أنه لا ينفق على بناته.

وقالت رانيا يوسف، في تصريحات سابقة: “محمد مختار بيقول إنه بيصرف على بناته، طب أنا ليه رافعة قضية نفقة؟ وكان بيدي 1200 جنيه، وبيمن على ولاده بيها، وبيدفع المبلغ ده شهريًا، وقررت ألجأ للقانون؛ بعد ما تعبت من كُتر ما بقوله: أنت والد بناتي، ومسئول عنهم، ولازم تصرف عليهم، وريقي نشف معاه”.

ياسمين رئيس وهادى الباجورى

علقت الفنانة ياسمين رئيس علي تصريح زوجها السابق المخرج هادي الباجوري عندما قال: "عادي مراتي ممكن تتباس".

وقالت ياسمين رئيس، خلال لقائها في "برنامج حبر سري" تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر "فضائية القاهرة والناس": "أنا اتضايقت ومش مهم حسيت بـ إيه وقتها مش هيفرق مع الناس، بس أنا اتضايقت وفيه حاجات خلاص مش هتقدري تعملي فيها حاجة".

وأضافت ياسمين رئيس: "مفيش حد مبيبقاش عارف مين اللي عايش معاه وعارف دماغه وتفكيره، بس برضه اتضايقت".