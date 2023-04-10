سحور رمضان| طريقة عمل بيض بالحمص والصلصة مع بطاطس مهروسة بالدقة

تحتار الكثير من ربات المنزل في اختيار سحور رمضان والأطباق التي تقدمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها على وجبة سحور رمضان.



قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل بيض بالحمص والصلصة مع بطاطس مهروسة بالدقة.

سحور رمضان

طريقة عمل بيض بالحمص والصلصة

المقادير :-

6بيض

3كيس حمص طبيخ

بصلة مبشورة

ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم

ربع كوب بقدونس مفروم

نصف لتر عصير طماطم

ملعقة كبيرة صلصة

بابريكا

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير :-

في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت والسمنة ثم نضع البصلة ونقلب ثم نضيف عصير الطماطم والصلصة والتوابل كلها والحمص "منقوع أو مسلوق" ونقلب ونترك الخليط حتى يتسبك تماما ثم نضع الفلفل الحار ونكسر عليه البيض ونتركه حتى تمام النضج ثم نضع على الوجه البقدونس المفروم ويقدم بالهنا والشفا .

طريقة عمل بطاطس مهروسة بالدقة

المقادير :-

٢كيلو بطاطس مسلوقة

3فلفل ألوان مفروم

2فلفل حار مفروم

حزمة بقدونس مفروم

٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم

سمنة

خل

بابريكا

كمون

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير :-

نسلق البطاطس ثم نضع عليها السمنة ونهرسها بالهراسة ثم نضع عليها رشة من الكمون والملح والفلفل الأسود ونقلب جيداً ثم في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع الثوم والفلفل الألوان والفلفل الحار والبقدونس والتوابل كلها والخل ونشوح ثم نضيف الخليط على البطاطس ونقلب وتقدم بالهنا والشفا .

طريقة عمل بطاطس مهروسة بالدقة