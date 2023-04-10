سحور رمضان| طريقة عمل بيض بالحمص والصلصة مع بطاطس مهروسة بالدقة

تحتار الكثير من ربات المنزل في اختيار سحور رمضان والأطباق التي تقدمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها على وجبة سحور رمضان.
قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل بيض بالحمص والصلصة مع بطاطس مهروسة بالدقة.
سحور رمضان
طريقة عمل بيض بالحمص والصلصة
المقادير :-
6بيض
3كيس حمص طبيخ
بصلة مبشورة
ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم
ربع كوب بقدونس مفروم
نصف لتر عصير طماطم
ملعقة كبيرة صلصة
بابريكا
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير :-
في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت والسمنة ثم نضع البصلة ونقلب ثم نضيف عصير الطماطم والصلصة والتوابل كلها والحمص "منقوع أو مسلوق" ونقلب ونترك الخليط حتى يتسبك تماما ثم نضع الفلفل الحار ونكسر عليه البيض ونتركه حتى تمام النضج ثم نضع على الوجه البقدونس المفروم ويقدم بالهنا والشفا .
طريقة عمل بطاطس مهروسة بالدقة
المقادير :-
٢كيلو بطاطس مسلوقة
3فلفل ألوان مفروم
2فلفل حار مفروم
حزمة بقدونس مفروم
٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم
سمنة
خل
بابريكا
كمون
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير :-
نسلق البطاطس ثم نضع عليها السمنة ونهرسها بالهراسة ثم نضع عليها رشة من الكمون والملح والفلفل الأسود ونقلب جيداً ثم في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع الثوم والفلفل الألوان والفلفل الحار والبقدونس والتوابل كلها والخل ونشوح ثم نضيف الخليط على البطاطس ونقلب وتقدم بالهنا والشفا .
طريقة عمل بطاطس مهروسة بالدقة