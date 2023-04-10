حلويات رمضان| طريقة عمل رول الجلاش بالشوكولاتة

رول الجلاش بالشوكولاتة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل رول الجلاش بالشوكولاتة فيما يلي..



مقادير رول الجلاش بالشوكولاتة



لفة جلاش

(الحشوة)

كنافة محمرة

مكسرات مجروشة

(صوص الشوكولاتة)

نصف كوب كاكاو خام دريم

نصف كوب حليب

كوب سكر بودر

كوب زيت نباتي

رشة ملح

نصف م ص سائل فانيليا

(للدهن)

زبدة ذائبة



طريقة تحضير رول الجلاش بالشوكولاتة



نفرد ثلاث ورقات من الجلاش ثم نضع الكنافة وصوص الشوكولاتة في المنتصف ثم نضيف المكسرات المجروشة على الوجه ثم نلف الجلاش رول محكم ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ثم نرصه في صينية خبز مدهونة بالزبدة الذائبة ثم ندهن الوجه بالزبدة الذائبة ثم نخبزه في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى يحمر الوجه وعند التقديم يزين بصوص الشوكولاتة والسكر البودر ويقدم بالهنا والشفا

(لعمل صوص الشوكولاتة)

نخلط كل المكونات ونضربها بالهاند بليندر أو في الكبة أو بالمضرب السلك حتى تمتزج تماماً ويسمك القوام.

