برعاية مؤسسة أبو العينين.. السؤال الـ 18 في مسابقة وفوق كل ذي علم عليم

طرح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، السؤال الـ 18 من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم».

وقال على جمعة، خلال تقديم برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنّ سؤال الحلقة الثامن عشر هو: «ما اسم الشاعر الذي مدح الرسول- صلى الله عليه وسلم- في قصيدة ثم رآه في المنام يمسح على جسده فشفي من مرضه».

وعرض جمعة، 3 اختيارات للإجابة وهي (محمود سامي البارودي، أحمد شوقي، الإمام البوصيري)، مؤكدًا أنه يتم الإعلان عن الفائزين يوميًا خلال إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية لبرنامج وفوق كل ذي علم عليم، يتم الاتصال على رقم (59 59).



وكان الدكتور علي جمعة،قال إن سؤال الحلقة السابعة عشر هو: «من هو الذي منّ الله عليه ليكون سببًا في بناء الكعبة المُشرّفة في بنيانها الأخير الذي هو معنا إلى اليوم؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن الإجابة الصحيحة، هي الخليفة العثماني مراد الرابع، مؤكدًا أنه يتم الإعلان عن الفائزين يوميًا أثناء إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية لبرنامج وفوق كل ذي علم عليم، يتم الاتصال على رقم (59 59).



ولفت عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن مدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبوالعينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.

