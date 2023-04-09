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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

برعاية مؤسسة أبو العينين.. على جمعة يعلن الفائز السابعة عشر في مسابقة «وفوق كل ذي علم عليم»

علي جمعة
علي جمعة

أعلن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، الفائز السابع عشر في مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، هو مصطفى سيد عبد الصادق الحلفاوي، من محافظة القاهرة.

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وقال علي جمعة، خلال تقديم برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن سؤال الحلقة السابعة عشر هو: «من هو الذي منّ الله عليه ليكون سببًا في بناء الكعبة المُشرّفة في بنيانها الأخير الذي هو معنا إلى اليوم؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن الإجابة الصحيحة، هي الخليفة العثماني مراد الرابع، مؤكدًا أنه يتم الإعلان عن الفائزين يوميًا أثناء إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية لبرنامج وفوق كل ذي علم عليم، يتم الاتصال على رقم (59 59).

وأكد جمعة، أنه يتم الإعلان عن الفائزين يوميًا خلال إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية لبرنامج وفوق كل ذي علم عليم، يتم الاتصال على رقم (59 59).

ولفت عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن مدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.

 

علي جمعة فوق كل ذي علم عليم الخليفة العثماني مراد الرابع مؤسسة ابو لعينين

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