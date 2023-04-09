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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق ينتقد أداء الفريق أمام البنك الأهلي في الدوري.. شاهد

الزمالك
الزمالك

علق شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق على شكل وأداء لاعبي القلعة البيضاء فى المباراة التي تجمعه حاليًا مع البنك الأهلي على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وكتب شوقي السعيد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "هو انتو لو فرحتوا الجمهور صيامكم مش هيتقبل"


ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حرسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

مسابقة الدوري الممتاز القلعة البيضاء محمود حمدي الونش نجم الزمالك البنك الاهلي

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