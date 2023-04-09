نجم الزمالك السابق ينتقد أداء الفريق أمام البنك الأهلي في الدوري.. شاهد

علق شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق على شكل وأداء لاعبي القلعة البيضاء فى المباراة التي تجمعه حاليًا مع البنك الأهلي على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب شوقي السعيد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "هو انتو لو فرحتوا الجمهور صيامكم مش هيتقبل"



ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حرسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.