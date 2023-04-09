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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الجيزة يشكون احتلال الباعة الجائلين أسوار منازلهم والتسبب في زحام بالمنطقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ محمود صالح شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من احتلال الباعة الجائلين أمام منزله.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شوارع سعد زغلول والصناديلي واحمد ماهر بحي جنوب الجيزة،  اشغالات المحلات و الباعة الجائلين التي وصلت الي عدم قدرتنا دخول منازلنا بسبب الإشغالات وتسببت في الزحام الشديد بالمنطقة وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.

طالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

الباعة الجائلين منازلهم المحلات جنوب الجيزة الزحام الشديد الإشغالات

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