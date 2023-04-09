سكان الجيزة يشكون احتلال الباعة الجائلين أسوار منازلهم والتسبب في زحام بالمنطقة

أرسل القارئ محمود صالح شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من احتلال الباعة الجائلين أمام منزله.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شوارع سعد زغلول والصناديلي واحمد ماهر بحي جنوب الجيزة، اشغالات المحلات و الباعة الجائلين التي وصلت الي عدم قدرتنا دخول منازلنا بسبب الإشغالات وتسببت في الزحام الشديد بالمنطقة وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.

طالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.



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