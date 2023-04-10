بعد عامين.. شاهد ماذا فعل فيروس كورونا بامرأة|فيديو

يتعافى معظم الناس من أعراض فيروس كورونا المعدي في غضون أسابيع، لكن بالنسبة للبعض، يتحول الأمر إلى سنوات طويلة.

تمامًا مثل هذه المرأة المسماة جينيفر هندرسون التي فقدت حاستي الشم والتذوق لمدة عامين بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

لم تتعاف جينيفر من فقدان حاستي الشم والتذوق إلا مؤخرًا مما تركها في حالة يرثى لها من شدة المفاجأة والتأثر.

كانت المرأة البالغة من العمر 54 عامًا واحدة من الأشخاص الذين عانوا من كورونا طويل الأمد.

وفقًا لكليفلاند كلينك، كانت لديها حالة تسمى باروسميا وعسر التذوق، والتي تؤثر على حاستي الشم والتذوق أو تشوههما.

اختفت معظم أعراضها في غضون أسبوع بعد إصابتها بفيروس كورونا لكن الأمر استغرق عامين لاستعادة الحواس.