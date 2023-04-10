عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد عامين.. شاهد ماذا فعل فيروس كورونا بامرأة|فيديو

بعد عامين.. شاهد
بعد عامين.. شاهد ماذا فعل فيروس كورونا بامرأة|فيديو

يتعافى معظم الناس من أعراض فيروس كورونا المعدي في غضون أسابيع، لكن بالنسبة للبعض، يتحول الأمر إلى سنوات طويلة.

تمامًا مثل هذه المرأة المسماة جينيفر هندرسون التي فقدت حاستي الشم والتذوق لمدة عامين بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

لم تتعاف جينيفر من فقدان حاستي الشم والتذوق إلا مؤخرًا مما تركها في حالة يرثى لها من شدة المفاجأة والتأثر.

كانت المرأة البالغة من العمر 54 عامًا واحدة من الأشخاص الذين عانوا من كورونا طويل الأمد.

وفقًا لكليفلاند كلينك، كانت لديها حالة تسمى باروسميا وعسر التذوق، والتي تؤثر على حاستي الشم والتذوق أو تشوههما.

اختفت معظم أعراضها في غضون أسبوع بعد إصابتها بفيروس كورونا لكن الأمر استغرق عامين لاستعادة الحواس.

كورونا فيروس كورونا أعراض كورونا فقدان الشم والتذوق كورونا طويل الأمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

عودة شتوية| أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تدعو للحذر الشديد

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو.. فيديو

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

موضوعات متعلقة

سحلها وضربها.. شرطي أمريكي يعتدي على امرأة بوحشية|شاهد

لسبب صادم.. شاب يخلع ملابسه ويستحم أمام الركاب في مترو نيويورك|شاهد

شاهد.. صاحب أضخم يد في العالم

كارثة معمارية في بريطانيا.. شاهد أبشع مبنى في العالم

أمه تركته .. العثور على رضيع هندي داخل "جردل" |شاهد

إيلون ماسك يفقد لقب أغنى رجل بالعالم.. نجوم على قائمة المليارديرات 2023

ابننا جه.. ظهور رئيس وزراء باكستان السابق بـ"جردل" على رأسه|شاهد

بلا رحمة.. مستوطن إسرائيلي يطلق الرصاص على طفل فلسطيني|شاهد

ترشيحاتنا

بالفيديو.. اندلاع حريق هائل بـ كنيسة في بريطانيا

صورة لأغنى رجل في العالم مع حفيدته المصرية

بنك الطعام: نواجه ضغوطا في توفير المواد الغذائية ونحتاج دعم القطاع الخاص

قبل فوات الأوان .. 70% خصما على أسعار شيفروليه كابتيفا

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار السجائر المحلية والأجنبية في مصر خلال أبريل

سحور رمضان| طريقة عمل بيض بالحمص والصلصة مع بطاطس مهروسة بالدقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحور رمضان| طريقة عمل بيض بالحمص والصلصة مع بطاطس مهروسة بالدقة

بعد عامين.. شاهد ماذا فعل فيروس كورونا بامرأة|فيديو

سحلها وضربها.. شرطي أمريكي يعتدي على امرأة بوحشية|شاهد

لسبب صادم.. شاب يخلع ملابسه ويستحم أمام الركاب في مترو نيويورك|شاهد

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ