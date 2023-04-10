حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بسرقة هاتف محمول في شبرا

أمرت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف في شبرا.



وكانت، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين – لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة (هاتف محمول) من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف حال سيره بدائرة قسم شرطة شبرا ، وإعترفا بإرتكاب الواقعة ، كما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف مترجلان"، وأقرا بإرتكاب (5) وقائع بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط (جزء من مبلغ مالى حصيلة إحدى وقائع السرقة – الهواتف المحمولة المستولى عليها) ، وأضافا بإنفاق باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.