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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمة سداد فواتير الكهرباء لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صدى البلد

سداد فواتير الكهرباء للعداد التقليدى الكترونيا ،خدمة جديدة قدمتها  الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهى  كود السداد الإلكتروني لدفع فواتير الكهرباء والمتأخرات لعداد الكهرباء التقليدى. 

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها بـ"فيسبوك""هتوفر وقتك وفلوسك، لو عداد الكهرباء عندك "ميكانيكي أو ديچيتال".

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خطوات استعادة كلمة المرور على منصة الكهرباء الإلكترونية وإضافة حساب جديد

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ادفع قبل قطع الخدمة.. طريقة تقسيط فواتير الكهرباء حال تراكمها

وهذا يعنى أن أصحاب العداد القديم أى التى بدون كارت يمكنهم   السداد الإلكتروني، عن طريق  الكود الذى  بيساعد على دفع فواتير الكهرباء والمتأخرات شاملة الأقساط الموجودة على حساب العداد.

ما هو كود السداد الإلكتروني

-يساعد هذا  الكود على  دفع فواتير الكهرباء والمتأخرات شاملة الأقساط الموجودة على حساب العداد.

-يوفر وقتك ومجهودك ويمكن من خلاله معرفة   تفاصيل  استهلاك الكهرباء عندك كل شهر 

-يمكنك دفع فواتير الكهرباء أونلاين من تليفونك أو من أقرب نقطة دفع فواتير كهرباء لك.

 -تسجل قراءة عدادك بنفسك في ميعاد محدد كل شهر وبذلك يمكنك معرفة قيمة  فواتير الكهرباء الشهرية.

ويمكن للمواطنين  التوجه بأى سؤال من خلال الحسابات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر 
‏https://linktr.ee/eehcsm

 

يذكر أن عدد المشتركين قارب على 40 مليون مشترك للكهرباء ،وصل عدد العدادات مسبوقة الدفع الى حوالى 14 مليون عداد مسبوق الدفع وتنتهج وزارة الكهرباء خطة لتغيير كل العدادات القديمة الى مسبوقة الدفع فى خلال خمس سنوات .

ويتساءل بعض المواطنين عن كيفية تغيير عداد الكهرباء التقليدى واستبداله بعداد مسبوق الدفع  تنفيذا لخطة الوزارة بتعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع بدلا من العدادات القديمة والتقليدية، وتوفر شركات توزيع الكهرباء في جميع قطاعاتها، العداد مسبوق الدفع .
 

خطوات تغيير عداد الكهرباء التالف أو عداد الكهرباء التقليدى


يتم تغيير عداد  الكهرباء التالف أو التقليدى  باتباع عدة خطوات هى .

1- التوجه إلى إحدى شركات توزيع الكهرباء القريبة من محل السكن ، واحضار البطاقة الشخصية وملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته.

2- أو التقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .

3- أو الاتصال بالخط الساخن لشركة التوزيع التابع لها

إجراءات تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدى 


1- يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسوما خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد، .

2- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل

3- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

4- فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المشترك.

5- حصر المديونية وهى تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.

6-  تحصيل المطلوب  أو  الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن .

7-  شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه وإذا لم يتقدم العميل للشحن  فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيهات حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.

8- إذا اعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع عداد الكهرباء التالف كأن لم يكن وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة.

مميزات العداد مسبوق الدفع

1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع  في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الكهرباء  الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك وبالتالى دقة فواتير الكهرباء.

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