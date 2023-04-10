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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري يوضح طرق تحفيز الأطفال على المذاكرة في رمضان.. شاهد

الدكتور نور أسامة
الدكتور نور أسامة ، أستشاري تعديل السلوك

قال الدكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك، إن هناك دراسة للطب النفسي في عام 2017 أثبتت أن هناك هرمون يفرز في الصيام يساعد على تذكر المعلومات أثناء المذاكرة، مشيرا إلى أن الكفاءة العقلية في الصيام هي نفسها في الأيام العادية.

وتابع الدكتور نور أسامة ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن هناك دراسات بحثية أجريت على مجموعة من الأشخاص في اعمار مختلفة ، وأظهرت أن 80 % منهم بنفس الكفاءة العقلية في الصيام مثل الأيام العادية ، متابعا : " قلة النوم والتغذية الغير سليمة سبب عدم التركيز في الصيام " .

وأردف ، أنه لابد من تأخير الحصول على كمية كبيرة من البروتين على الإفطار ، والمذاكرة بعدها مباشرة ، لأن نوعية الأكل تفرق في درجة الانتباه .

وأوضح ، أن الأولاد في الطبيعي لا يحبوا المذاكرة ، وحتي سن 11 عاما من الممكن أن نحفزهم من خلال لعبة " السلم والتعبان " والشغف لأداء المهام .

 

 

استشاري تعديل السلوك برنامج صباح الخير يا مصر توك شو الدكتور نور أسامة البروتين

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