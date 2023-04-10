استشاري يوضح طرق تحفيز الأطفال على المذاكرة في رمضان.. شاهد

قال الدكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك، إن هناك دراسة للطب النفسي في عام 2017 أثبتت أن هناك هرمون يفرز في الصيام يساعد على تذكر المعلومات أثناء المذاكرة، مشيرا إلى أن الكفاءة العقلية في الصيام هي نفسها في الأيام العادية.

وتابع الدكتور نور أسامة ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن هناك دراسات بحثية أجريت على مجموعة من الأشخاص في اعمار مختلفة ، وأظهرت أن 80 % منهم بنفس الكفاءة العقلية في الصيام مثل الأيام العادية ، متابعا : " قلة النوم والتغذية الغير سليمة سبب عدم التركيز في الصيام " .

وأردف ، أنه لابد من تأخير الحصول على كمية كبيرة من البروتين على الإفطار ، والمذاكرة بعدها مباشرة ، لأن نوعية الأكل تفرق في درجة الانتباه .

وأوضح ، أن الأولاد في الطبيعي لا يحبوا المذاكرة ، وحتي سن 11 عاما من الممكن أن نحفزهم من خلال لعبة " السلم والتعبان " والشغف لأداء المهام .