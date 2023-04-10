تفريغ معدات بترولية ورخام بميناء غرب بورسعيد

استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة INDIGO BREEZE القادمة من الإسكندرية لتحميل 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار، وذلك عبر الأرصفة الجديدة .

على جانب آخر، شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة حيث استقبل السفينة PACIFICA القادمة من اليونان لتفريغ 233 طن معدات بترولية تابعة لشركة بلاعيم للبترول، ومن المقرر أن تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى الإسكندرية.



كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM 1 وذلك لتفريغ 3462 طن رخام بالميناء .

واتخذت موانئ جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.