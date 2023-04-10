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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث بمركز الخرطوم: العلاقة بين مصر والسودان متشعبة

مصر والسودان
مصر والسودان

قال الرشيد المعتصم باحث بمركز الخرطوم للحوار، إن العلاقة بين مصر والسودان متشعبة ولا بد أن تُبنى العلاقة على مصالح الشعوب.

وأكد المعتصم، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، اليوم، أن العلاقات التي تربط مصر والسودان منذ قديم الأزل هو أرث طويل وقديم بين البلدين، متابعا أن المتوفر في البلدين هي الموارد البشرية والطبيعية وثروات خارج وداخل باطن الأرض.

وأضاف أنه يجب البناء على أساس المصالح المشتركة ومصالح الشعوب بعيدًا عن القضايا السياسية والتوترات باعتبار أن هناك متغيرات الآن في مصر والسودان، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة يجب أن تكون على أسس جديدة تُبنى على مصالح الشعوب بعيدًا عن التوترات السياسية.

 

 حلقة وصل بين العالم العربي والإفريقي.

واختتم أن العلاقات التجارية والاقتصادية والتشاور والتنسيق في المحافل الدولية بين مصر والسودان مستمرة ويجب ألا نسمح لأي تداخلات أن تؤثر على هذه العلاقات، فالسودان من أكبر الدول الإفريقية ويستطيع أن يكون حلقة وصل بين العالم العربي والإفريقي.

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