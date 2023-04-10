رئيس الحركة الوطنية يهنئ أقباط مصر بـ احتفالات أحد الشعانين وعيد القيامة المجيد

توجه اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني وكل اقباط بمصر بمناسبة الاحتفال بأحد الشعانين ثم احتفالات عيد القيامة المجيد يوم الأحد المقبل.

وتابع رئيس الحركة الوطنية قائلاً في بيان التهنئة الذي صدر عنه منذ قليل : باسمي وباسم كل اعضاء وقيادات حزب الحركة الوطنية المصرية أتقدم لشركاء الوطن بالتهنئة وأطيب التمنيات بعيد سعيد عليهم وعلى كل المصريين".

كما أعرب اللواء رؤوف عن اصدق التهاني وارق الامنيات بمناسبة اشراقة عيد القيامة المجيد داعيا الله ان يجعله عيد سعيدا على جميع الاخوة المسيحيين والمصريين جميعاً .

عاشت مصر وعاش شعبها الابي " مسلمين واقباط "في وحده وتلاحم وتراحم الي يوم الدين