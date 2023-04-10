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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعويرة الوش مفيهاش معلش| شاهد كواليس إصابة محمود حافظ في مقلب رامز جلال.. صدمة ورعب

رامز جلال
رامز جلال

وقع الفنان محمود حافظ ضحية الفنان رامز جلال ببرنامج "رامز نيڤر إند"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الاثنين.

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اتعور في وشه.. رد فعل محمود حافظ بعد إصابته مع رامز جلال.. شاهد

وأصيب الفنان محمود حافظ ، في الوجه وبالتحديد بجوار الأنف، بعد أن خرج من الغسالة، الأمر الذي سبب له حالة من الصدمة والصمت.
فيما قال رامز جلال، إن :" اتعورت بجد في الأنف تعوريت الوش مفيهاش معلش".

ورد عليه محمود حافظ أن :"والله مش عارف بالمقلب بأمانة، وفعلا دي غسالة ، ووشي اتخبط في كل حته في الغسالة".

وخلال أحداث المقلب، دخل الفنان محمد حافظ في حالو من الخوف والرعب الشديد، بعد أن وقع في الغسالة، وسط حالة من الصياح.


اكتشاف المقلب 

 

وبعد اكتشاف الفنان محمود حافظ ، أنه ضحية مقلب رامز جلال الجديد، التزم الصمت وأصيب بحالة من الصدمة من عنف المقلب ودخوله في الغسالة.

ومنذ أيام طرح رامز، برومر البرنامج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلاً، :"بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر.
وكشف  البرومو أيضًا أبرز الضحايا في البرنامج ومنهم أحمد السقا، محمد رمضان، رضا عبد العال، إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، محمود كهربا، هنادي مهنا، مصطفى كامل، محمد فراج، مصطفى يونس، غادة إبراهيم، شيماء سيف، رنا رئيس، محمد ثروت، أحمد حاتم، أمير عيد، ميلا الزهراني.  
 

 

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