متشكر جدا.. أول تعليق من إبراهيم فايق علي مشاركته في الكبير أوي

علق الاعلامي إبراهيم فايق علي مشاركته في مسلسل الكبير أوي عبر حسابه الشخصي انستجرام .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي تويتر :" متشكر والله لردود أفعالكم يا جماعة.. حقيقي والله كتير جدا 😍

‏متشكر للفنان الكبير أحمد مكي والله انبسطت جدا بأجواء التصوير أنا وفريق عمل وإعداد برنامج ⁧‫#جمهور_التالتة‬⁩.. وشكرا للأستاذ أحمد الجندي المخرج الكبير اللي عنده مساحة رؤية ومرونة كبيرة.

اتشرفت جدا 😍 ".

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 19، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 19، يحل حزلقوم (أحمد مكي) ضيفا على الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، للحديث عن هزيمة فريقه الشرابية للشرابات بنتيجة ثقيلة في دوري الدرجة الثانية، ويخبره بأنه سيغير الفريق واسمه ليصبح المزاريطة اف سي.

وهنا يدخل حزلقوم في مشادة كلامية مع رئيس النادي المنافس له، ويتهمه برشوة حكم المباراة، ويتفق معه على مباراة ودية، ويضع المزاريطة في رهان على نتيجة المباراة.

ويذهب حزلقوم إلى شقيقه الكبير، ويخبره بأن أهل المزاريطة وقعوا على تنازلات له بسبب ديونهم، وهو الآن أصبح يملك أغلب قرية المزاريطة.

وينشغل حزلقوم بتكوين الفريق، ويستعين بـ نفادي، كما يستعين بالدكتور ربيع ليكون المدير الفني وطبيب الفرقة.