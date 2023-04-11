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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

جوزها سوابق.. محمد مختار يفتح النار على رانيا يوسف ويهددها بهذا الأمر/فيديو جراف

المخرج محمد مختار
المخرج محمد مختار

حل المنتج محمد مختار ، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

 

 

38 سنة سجن.. محمد مختار يكشف مفاجأة مدوية عن طليق رانيا يوسف


مسجل خطر

وتحدث عن طليق الفنانة رانيا يوسف الثاني، قائلا:" ده كان مسجل خطر وعليه أحكام ".

 

وأضاف محمد مختار :" بناتي كانوا قاعدين مع واحد عليه أحكام بـ 38 سنة سجن  وتم الإبلاغ عنه في 67 جريمة ".

 

وأكمل محمد مختار :" رانيا يوسف استعانت بي عندمنا كان معها شيكات مزورة "، مضيفا::" في مرة حدثت خناقة بين راينا يوسف وطليقها وولادي جم قعدوا معايا في البيت ".

ولمتابعة المزيد حول تصريحات محمد مختار على طليقته السابقة رانيا يوسف .. تابع الفيديو جراف التالي:

محمد مختار الإعلامية أسما ابراهيم حبر سري القاهرة والناس مسجل خطر

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