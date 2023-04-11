جوزها سوابق.. محمد مختار يفتح النار على رانيا يوسف ويهددها بهذا الأمر/فيديو جراف

حل المنتج محمد مختار ، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".



مسجل خطر

وتحدث عن طليق الفنانة رانيا يوسف الثاني، قائلا:" ده كان مسجل خطر وعليه أحكام ".

وأضاف محمد مختار :" بناتي كانوا قاعدين مع واحد عليه أحكام بـ 38 سنة سجن وتم الإبلاغ عنه في 67 جريمة ".

وأكمل محمد مختار :" رانيا يوسف استعانت بي عندمنا كان معها شيكات مزورة "، مضيفا::" في مرة حدثت خناقة بين راينا يوسف وطليقها وولادي جم قعدوا معايا في البيت ".

ولمتابعة المزيد حول تصريحات محمد مختار على طليقته السابقة رانيا يوسف .. تابع الفيديو جراف التالي: