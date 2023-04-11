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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. حرمان الممتنعين عن سداد النفقة من الخدمات.. ضبط فيديوهات خادشة مع أم لبانة.. وشجرة مدينة نصر تحطم 3 سيارات

صدى البلد

نشر قسم الحوادث بصدى البلد عددا من الاخبار الهامة.. ومنها : 

حرمان الأزواج الممتنعين عن سداد النفقة من الخدمات الحكومية

أصدرت محكمة جنح برج العرب حكما قضائيا فريدا من نوعه في قضايا الأسرة، جاء تطبيقا لتعديلات قانون العقوبات بشأن عقوبة الزوج الممتنع عن دفع النفقة والصادرة عام ٢٠٢٠.

قضت المحكمة بحبس زوج ٣ أشهر غيابيا وكفالة ٣٠٠ جنيه، لعدم سداده النفقة الزوجية لمدة ٣ أشهر متتالية لطليقته رغم التنبيه عليه أكثر من مرة، وتضمن الحكم لأول مرة حرمان الزوج من الخدمات الحكومية التي تقدمها الجهات الحكومية والعامة.

 

الداخلية تكشف تفاصيل القبض علي فتاة التيك توك 

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا الشهيرة بـ أم لبانة في منطقة المنيب بالجيزة.

حيث ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على فتاة تيك توك جديدة في الجيزة، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر التيك توك، وتم ضبط مقاطع فيديو وأدوات تصوير بحوزتها.

 

سقوط شجرة عملاقة.. وتحطم ٣ سيارات في مدينة نصر 

سقطت شجرة عملاقة بشارع المعز بمنطقة مدينة نصر أول ، لتحطم ٣ سيارات وتقطع الطريق ، وتتسبب في توقف حركة المرور بالشارع.

ورد بلاغ لغرفة العمليات بسقوط شجره بشارع المعز امام عماره ٤ وشركه ابيكو بدائرة مدينة نصر أول

 

الداخلية تداهم اوكار الكيف  والسلاح 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديريتى أمن (القاهرة - الجيزة) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدرى الهيروين والأيس "الشابو" وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسم شرطة (ثالث مدينة نصر - الأهرام) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

 

فتاة التك توك شجرة مدينة نصر عقوبة عدم دفع النفقة

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